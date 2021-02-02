Эндокринолог рассказала, что произойдет при отказе от соли на три дня

02.02.2021, 10:20, Разное

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Врач-эндокринолог Алиса Алмасханова рассказала, что произойдет, если на три дня отказаться от соли. Считается, что россияне употребляют данный продукт в два раза больше, нежели положено по норме.

Переизбыток соли приводит к задержке жидкости, в результате появляются отеки, повышается артериальное давление. При гипертонии оказывается отрицательное влияние на почки, также повышается риск наступления инфаркта или же инсульта. В день рекомендуется съедать одну чайную ложку соли, то есть не более шести граммов натрия. Если норма превышается в два раза, то возникают проблемы со здоровья. Детям в сутки необходимо съедать два-три грамма натрия.

Важно принимать во вниманию и скрытую соль, которая содержится в готовых товарах. Специалисты Роспотребнадзора считают, что люди потребляют 80% именно такого продукта. В 100 граммах сосисок или же вареной колбасы содержится 2-2,5 грамма соли. Ее очень много в копченостях, полуфабрикатах, фастфуде, поскольку там этот продукт используется для усиления вкуса. Из рациона желательно убрать готовые соусы, майонезы, бульонные кубики.

Полностью отказываться от соли не нужно, поскольку натрий необходим для нормальной работы мышечной и нервной систем. Дефицит данного элемента не должен наблюдаться, поскольку увеличится нагрузка на почки, тогда возникает тошнота, головная боль, нарушается пищеварение.

Если на три дня полностью отказаться от соли, то никаких негативных изменений не произойдет. Кроме того, человек может даже заметить улучшение самочувствия, поскольку снизится вес, уйдет лишняя жидкость и отечность. Врач не рекомендует исключать соль из рациона на длительный срок.

Источник: rsport.ria.ru