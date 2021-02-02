Пользователи Рунета выбрали лучший смартфон 2020 года

02.02.2021, 10:20, Разное

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Пользователи Рунета выбрали лучший смартфон 2020 года. Им оказался камерофон Huawei P40, он же получил звание «флагман года».

Несмотря на пандемию COVID-19, в плане разработок прошлый год был очень удачным. Пользователи Рунета выбрали лучшие гаджеты, в том числе, телевизоры, камеры, смартфоны, компьютеры. В номинации «технологии» первое место занял складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, получивший два дисплея. Самой главной инновацией прошлого года пользователи признали OPPO X 2021, а лучшим необычным гаджетом стал Xiaomi Smart Heated Parka.

Если говорить о самом доступном флагмане, то им считается Honor 30 Pro, наиболее сбалансированным пользователи считают Xiaomi POCO X3 NFC. Участники опроса назвали лучшим процессором Snapdragon 865+, в качестве «удачного возвращения» на рынок выбрано раскладное устройство Motorola RAZR 5G.

Что касается гаджетов, то первое место заняли «умные» часы Apple Watch Series 6. Среди приставок титул лучшей получила Sony Playstation 5 Digital Edition. Первое место в номинации «компьютеры» занял ASUS ROG Zephyrus Duo 15, на клавиатуре которого присутствует дополнительный экран.

Источник: rg.ru