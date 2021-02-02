ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России

02.02.2021, 9:51, Новости дня

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Сотрудники ФСБ в 19 регионах РФ задержали 43 подпольных оружейника, у которых изъято почти 200 единиц оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены следственные действия.

«В результате из незаконного оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – сообщили в ФСБ. Также прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ сообщили, что среди изъятого три пулемета, 18 автоматов различной модификации, специальная снайперская винтовка «Винторез», 8 пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, свыше 26 тыс. патронов, 34,5 кг взрывчатых веществ (пороха, тротила), 29 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, отметили в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.