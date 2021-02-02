 

Немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2»

02.02.2021, 9:51, Новости дня
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Представители немецких «зеленых» и либералов заявили о невозможности продолжать строительство газопровода «Северный поток – 2» на фоне насилия в отношении демонстрантов в России.

Как информирует Deutche Welle, представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию в отношении дальнейшего строительства газопровода «Северный поток – 2» после якобы «жесткого разгона акций протеста» в России.

«Это газопровод Путина и его не следует достраивать», – сообщил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который «уже давно раскалывает Европу». Кроме того, лидер «зеленых» указал на якобы «полицейское насилие» во время акций протеста по всей РФ 23 и 31 января. От мужества демонстрантов у него «захватывает дух», отметил Хабек и подчеркнул, что они заслуживают всецелого уважения своих прав.

Кроме того, Хабек призвал проверить возможность ужесточения санкций в отношении российского руководства. Германия и Европа должны выступить с твердой и ясной позицией в отношении политики Кремля, но они не могут этого делать до тех пор, пока продолжают строить «Северный поток – 2», поскольку этот «проект поддерживает режим», избивающий дубинками протестующих, добавил он.

В либеральной СвДП выступили за временное прекращение строительства

В свою очередь эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) призвала заморозить строительство «Северного потока – 2».

«В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины – проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального», – сообщила Альт.

Пока не будет проведено расследование и пока протесты будут столь жестко подавляться, европейцы не должны продолжать строительство, уверена либеральный политик. «Нельзя просто смотреть на то, как газопровод сейчас продолжают строить», – подчеркнула депутат.

Напомним, госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон заявил, что Франция всегда сомневалась по поводу строительства газопровода из РФ в Германию, Париж призывает Берлин отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Ранее прекращения строительства газопровода потребовал Европарламент. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее выступил за «действенные» санкции в отношении РФ в связи с арестом блогера Алексея Навального.

Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».



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