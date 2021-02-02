 

Рогозин отказался от участия в лунной гонке с США

02.02.2021, 9:51, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет «смысла призового фонда», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он сообщил, что неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками, но они «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».

– На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда, – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

По его словам, у РФ есть своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст ученым не менее важные результаты.

«В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит», – отметил Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил о недопустимости милитаризации Луны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Российский миллиардер готов выкупить американские монументы

06.11 / ФРГ прислала «пустой» ответ на запрос РФ по Навальному

28.09 / Немецкий политик – достроим «Северный поток — 2», и Москва перестанет воспринимать нас всерьёз

28.07 / Внешний госдолг Украины вырос в июне на $2,89 млрд

02.08 / Степанов рассказал, могут ли регионы не выполнять требования о карантине

28.07 / Российские ученые нашли свидетельства природного происхождения коронавируса

06.08 / Лукашенко рассказал, считает ли Россию агрессором

22.07 / Госдума приняла законы о «регуляторной гильотине»

02.11 / Фигура китов спасла состав метро от падения в воду в Роттердаме

06.11 / Видео: Президент Байден: хорошо или плохо для России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска