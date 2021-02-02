Рогозин отказался от участия в лунной гонке с США

02.02.2021, 9:51, Новости дня

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Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, пока не поймет «смысла призового фонда», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он сообщил, что неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками, но они «сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну».

– На мой простой вопрос (бывшему) главе НАСА (Джиму) Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда, – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

По его словам, у РФ есть своя лунная программа, которая в десять раз дешевле американской, но даст ученым не менее важные результаты.

«В науке, когда у вас меньше ресурсов, нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит», – отметил Рогозин.

Ранее Рогозин сообщил о недопустимости милитаризации Луны.