Полицейские в США задержали 9-летнюю девочку, применив перцовый баллончик. Ребенок хотел убить свою мать

02.02.2021, 9:36, Новости дня

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Полицейские в городе Рочестер (штат Нью-Йорк) надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик, сообщил американский телеканал CNN 2 февраля со ссылкой на информацию из местного полицейского управления.

Ребенок сопротивлялась и не хотел садиться в полицейский автомобиль. Инцидент зафиксировали на видео. На кадрах видно, как полицейские удерживают девочку, надевают на нее наручники и пытаются затащить ее на заднее сидение полицейской машины. Она постоянно плачет и зовет своего отца. После многократных попыток посадить девочку в машину правоохранители применили перцовый баллончик.

Заместитель начальника полиции Рочестера Андре Андерсон сказал, что девочку доставили в одну из больниц города и в итоге отпустили. Исполняющий обязанности начальника полиции Рочестера Синтия Херриот-Салливан заявила, что обращение полиции с девушкой неприемлемо.

Андерсон уточнил, что офицерам поступило сообщение о намерении девочки покончить с собой. Ребенок также хотел убить свою мать, пояснил замначальника полиции.

Ребенок убегал от полицейских, а те пытались ее догнать, чтобы помощь и отвести в больницу. Девочка сопротивлялась, толкала офицера и сбила его нательную камеру. Позже на видео женщина-офицер разговаривает с девушкой и в конце концов говорит: “Это ваш последний шанс, иначе мы применим перцовый баллончик”. Примерно через минуту другой офицер говорит: “Просто распылите сейчас”.

Исполнительный директор Союза гражданских свобод Нью-Йорка Донна Либерман сказала, что у полиции не было “никаких разумных оснований”, чтобы применить перцовый баллончик против 9-летнего ребенка. По сообщению местных властей, причастных к событию полицейских отстранили от выполнения обязанностей.