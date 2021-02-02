В Киевской области насмерть отравились газом три человека, в том числе ребенок – ГСЧС

02.02.2021, 9:15, Новости дня

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1 февраля в Буче Киевской области угарным газом насмерть отравились три человека. Об этом 2 февраля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В городе Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли три человека, из них один ребенок (2017 года рождения)”, – говорится в сообщении.

Других пострадавших во время инцидента не было.

В ГСЧС отметили, что подразделения их ведомства к данной ситуации не привлекались.

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