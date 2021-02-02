 

В Киевской области насмерть отравились газом три человека, в том числе ребенок – ГСЧС

02.02.2021, 9:15, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1 февраля в Буче Киевской области угарным газом насмерть отравились три человека. Об этом 2 февраля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В городе Буча в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (неисправность системы вентиляции газового котла) погибли три человека, из них один ребенок (2017 года рождения)”, – говорится в сообщении.

Других пострадавших во время инцидента не было.

В ГСЧС отметили, что подразделения их ведомства к данной ситуации не привлекались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Отставку главу американской разведки связали с нежеланием корректировать доклад о России

02.12 / Хинштейн уточнил условия блокировки сайтов за цензуру против российских СМИ

22.10 / MSNBC – Трамп тратит последние дни перед выборами, ругая Хиллари Клинтон

24.01 / Стало известно, чем Трамп занимается после ухода

12.07 / В РФ провели более 23 млн тестов на коронавирус

25.08 / Минкультуры назвало оптимальную заполняемость кинозалов

18.10 / МТС сообщил об ограничении доступа к интернету на фоне акций протеста в Минске

06.01 / В РФ утвердили список программ для предустановки на гаджеты

25.06 / Верховный Суд отказал Семочко в восстановлении в должности замглавы Службы внешней разведки

26.09 / Российские военные летчики выразили соболезнования семьям украинских коллег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска