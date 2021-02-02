Бездетные женщины больше не смогут получить бесплатное высшее образование

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02.02.2021, 9:31, Разное
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Государственная дума приняла пакет поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», с 2022 года бездетные женщины не смогут обучаться в высших учебных заведениях за счёт федерального бюджета.

– Мы ни в коей мере не ограничиваем девушек в получении высшего образования, но демографические проблемы надо решать. Статистика однозначно говорит, что большинство женщин, которые решили строить карьеру, откладывают рождение ребёнка. То есть де-факто мы из своего кармана поддерживаем позднее деторождение или вообще полный отказ от детей. Поэтому с 2022 года претендовать на обучение за счёт средств федерального бюджета смогут только женщины, которые уже познали радости материнства. Разумеется, такими же правами будут обладать и те граждане, которые усыновили ребёнка. Но если девушка не хочет рожать – это её право, но тогда пусть изволит оплатить своё обучение, – заявил автор поправок Леонид Слуцкий.

По прогнозам экспертов подобное решение уже в следующем году может привести к росту рождаемости на 10 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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