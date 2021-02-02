Навальный призвал жителей Краснопресненского района голосовать за сокамерника на муниципальных выборах

02.02.2021, 9:31, Разное

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Оппозиционер обратился к своим сторонникам через адвоката и призвал их голосовать на грядущих выборах за Вячеслава Острогова, известного в криминальных кругах как Слава Кировский. Место в «Умном голосовании» политик проиграл уголовнику в карты.

Призыв Навального разместил на своей странице в соцсетях его адвокат. Одновременно с этим с сайта ФБК исчезла фотография действующего депутата от Краснопресненского района Ильи Яшина. Вместо него возник на сайте появился портрет бритого татуированного мужчины, на вид около 50 лет. Как сказано на сайте ФБК, Слава Кировский является узником совести и политзаключённым, незаконно осуждённым по навету депутата, у которого он якобы украл золотой унитаз. Также на сайте указано, что Острогов профессионально играет в покер и имеет по нему спортивный разряд, в чём Алексей Навальный смог убедиться при личном знакомстве.

– Я со Славой раньше не был знаком, но карточный долг – дело чести. Проиграв ему несколько раз подряд, я увидел в нём огромный политический потенциал. Он честный человек, никогда не был замечен в коррупции, не поддерживает Путина. К тому же, он верующий: у него даже на груди вытатуирован православный храм. Я призываю всех жителей Краснопресненского района голосовать за Славу Кировского. Жизнь ворам, смерть мусорам, – передаёт слова блогера адвокат Эльман Пашаев.

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