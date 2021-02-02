 

Путин поговорил по телефону с вдовой Ельцина

02.02.2021, 9:30, Новости дня
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Президент Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента РФ Наиной Ельциной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

«Они переговорили по телефону», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище.



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