Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией

02.02.2021, 9:30, Новости дня

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Госпогранслужба Азербайджана сообщила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией; в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью.

«Продолжаются провокации со стороны противника на государственной границе Азербайджана с Арменией. Второго февраля около 05.00 подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта государственной погранслужбы Азербайджана», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Село Ашагы находится далеко от зоны конфликта, не входит в нее.

«Это абсолютная ложь», – сообщил начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны Армении Геворг Алтунян.

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.