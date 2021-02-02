Команда Байдена попыталась узнать вопросы журналистов на брифингах Белого дома

02.02.2021, 9:30, Новости дня

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Пресс-служба Белого дома пыталась выяснить у работающих на брифингах пресс-секретаря Джен Псаки журналистов, какие вопросы они планируют задать, сообщили СМИ.

По данным источников портала Daily Beast, команда нового президента Джо Байдена пыталась выяснить у корреспондентов, какие вопросы они хотят задать на брифингах. Один из журналистов рассказал об этом в ходе дискуссии Ассоциации корреспондентов Белого дома. Лидеры Ассоциации посоветовали работникам печатных изданий отвергать подобные запросы от пресс-службы Белого дома, передает РИА «Новости».

«Хотя приятно видеть, что брифинги возвращаются, особенно с учетом приверженности пресс-службы к фактической информации, пресса не может по сути работать в комнате для брифингов, если Белый дом выбирает и отбирает те вопросы, которые хочет. Это совсем не свободная пресса», – сообщил один из корреспондентов.

Тем временем в Белом доме заявили, что так пытаются выстроить более удачные отношения с работниками СМИ, чем предыдущая президентская администрация.

«Наша цель – сделать ежедневные брифинги полезными и информативными, насколько это возможно, как для корреспондентов, так и для общественности. Отчасти достижение этой цели означает регулярное взаимодействие с репортерами, которые будут присутствовать в пресс-комнате, чтобы Белый дом мог понять, как наиболее полезным образом предоставить им необходимую информацию», – сообщил представитель Белого дома.

Ранее рейтинг 46-го президента США Джо Байдена опустился на два процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями политика в должности главы новой американской администрации.