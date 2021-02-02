Названы причины повторного заражения COVID-19

02.02.2021, 9:28, Разное

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Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал причины повторного заражения коронавирусом. Отмечается, что человек в данном случае получает более высокую дозу COVID-19, которая буквально «пробивает» иммунитет.

Организм людей ведет себя по-разному при заболевании коронавирусом. Во всем мире уже фиксируются повторные случаи диагностики COVID-19. По словам Альтштейна, пока трудно сказать, какой именно пациент может заболеть еще раз. Инфицирование происходит, если иммунитет после первого раза заметно ослаб, а в иммунной системе оказалось недостаточно клеток памяти.

Иммунитет «пробивается» и высокой дозой вируса, несмотря на это, COVID-19 должен переноситься легче, поскольку какие-то его остатки должны мобилизоваться. Если человек постоянно сдает тест на антитела и их присутствует достаточное количество, это не значит, что он полностью защищен от потенциального инфицирования. Важно продолжать придерживаться социального дистанцирования, не забывать надевать маски и по возможности работать на удаленной основе.

Источник: tvzvezda.ru