 

Ярослав Сумишевский сообщил новые подробности о состоянии впавшей в кому жены

02.02.2021, 9:28, Разное
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Российский певец и участник шоу «Три аккорда» Ярослав Сумишевский пояснил новые подробности о жене, находящейся на сегодняшний день в коме после автомобильной аварии. Он признался, что ему оказывают поддержку друзья и фанаты, а недавно его супругу перевезли в красноярскую краевую больницу.
Серьезное ДТП произошло по пути в село Сологон, находящееся в Ужурском районе. Водитель Александр Гуляков скончался на месте, а вот сам Сумишевский отделался легким сотрясением. Его жена Наталья Сумишевская из-за травм впала в кому, до сих пор врачи борются за ее жизнь.

После ДТП супруге певца потребовалось срочное переливание крови, поэтому ее сразу доставили в госпиталь города Назарова. Она нуждалась в более эффективном лечении, но медики не рекомендовали ее перевозить. С этого момента Ярослав Сумишевский начал получать помощь буквально от всего города. Многие жители пришли сдать кровь для переливания.

Через некоторое время Ярослав Сумишевский сообщил, что его жену все же решили транспортировать в краевую больницу Красноярска. Для этого решили воспользоваться вертолетом. Наталью Сумишевскую доставили в аэропорт, а оттуда прямо на каталке ее погрузили на борт летательного аппарата.

Источник: slovodel.com



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