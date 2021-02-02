 

Бывшая жена не позволяет Максиму Бобкову из «Склифосовского» видеться с дочерью

02.02.2021, 9:28, Разное
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Российский актер из сериала «Склифосовский» Максим Бобков признался, что уже долгое время не видел родную дочь. Экс-супруга не позволяет ему встречаться с ребенком даже в часы, которые были установлены судом.
Одним из новых проектов телеканала «Россия 1» стало шоу «Близкие люди», его премьера состоялась в январе, а ведущими программы выступили Маргарита Грачева и Леонид Закошанский. Своими проблемами в студии решил поделиться Максим Бобков, он станет новым гостем шоу.

В эфире передачи он собирается рассказать, что бывшая жена не позволяет ему встречаться с дочерью. С запретами он сталкивается, когда сам пытается инициировать встречу, и даже в те часы, которые положены ему в рамках судебного решения. Актер надеется, что адвокат Александр Добровинский сможет оказать ему помощь.

Несмотря на запреты на встречу с собственным ребенком иногда Максим Бобков публикует в Instagram совместные фотоснимки с дочерью. Актер признался, что сейчас он страдает от синдрома родительского отчуждения. Он даже пытается помочь тем, кто, как и он, борется с этим состоянием.

Источник: www.vokrug.tv



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