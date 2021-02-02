Крионы и плазмоиды – кто охраняет Антарктиду?

02.02.2021, 9:06, Разное

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На ледяном материке живут не только смешные пингвины. Участники экспедиций рассказывают о встречах с огненными шарами и огромными белыми летучими мышами. Для многих эти знакомства заканчиваются трагедией.

«Когда мы бросились к Саше, он был мёртв»

Советский полярник Юрий Коршунов жил в Ленинграде. Незадолго до своей смерти он рассказал журналисту историю, которую долго хранил в тайне. Это и немудрено: за такие вещи в СССР прятали в психушку.

50-е годы XX века. Про Антарктиду и сейчас известно немного, а в то время и вовсе ничего. Шесть советских полярников идут со станции Мирный к Южному полюсу. Назад вернутся только двое. Гибель состава тогда объяснят плохими погодными условиями и отказом двигателя вездехода. Но на самом деле всё было не так.

— Тогда был прекрасный день: всего минус 30 и нет ветра. Мы приготовились к ночлегу в месте, которое по нашим замерам соответствовало Южному магнитному полюсу. Но заснуть не могли, чувствуя неясное беспокойство, — вспоминал Коршунов.

И не случайно. Вскоре Юрий Ефремович увидел в 300 метрах от вездехода подпрыгивающий большой светящийся шар. На его крик вышли другие полярники. Шар не испугался. Он покатился навстречу людям, вытягиваясь в форму колбасы. Снег под ним таял. Коршунову казалось, что впереди «колбасы» появилась пасть, она шевелилась, будто что-то говорила на своём языке.

Фотограф экспедиции Александр Городецкий пошёл вперёд, чтобы снять это чудо. Вдруг вокруг него будто возник светящийся нимб. Полярникам надо было спасать фотографа, и они ничего больше не придумали, как выстрелить в чудовище. Тут из него будто брызнули молнии.

— Саша оказался охваченным огнём. Когда мы бросились к нему, он был мёртв. Вся спина обуглилась, а полярный спецкостюм превратился в лохмотья, — рассказывал Юрий Коршунов.

Была какая-то сверхсильная магнитная буря, и связи со станцией не было. Несколько суток полярники работали на полюсе. А потом трое из них — Кустов, Борисов и руководитель Скобелев — тоже погибли. Всё произошло, как и с фотографом.

Только теперь на горизонте появилось несколько шаров, «как будто сгустившись из воздуха», они стали опускаться на землю, полярники начали в них стрелять. Была паника, а когда всё стихло, Кустов и Борисов были мертвы. Андрей Скобелев был в невменяемом состоянии и ничего не помнил. Его удалось довезти до Мирного. Там он умер. Медики сказали, что причиной стала сердечная недостаточность, которая наступила из-за сильнейшего электромагнитного разряда.

Несколько лет спустя, в 1962 году, исследовать Южный магнитный полюс отправились 17 американских полярников. Они все вернулись, но прежней жизни уже не было: люди оказались на грани помешательства.

Шары-убийцы видели и в 1991 году. Тогда погиб участник французской экспедиции 1991 года оператор Жак Валанс. Он также заметил неопознанный летающий объект и хотел снять его на камеру, но шар превратился в ленту с пастью, спикировал на оператора и улетел. А почерневшее тело убитого полярника осталось лежать на снегу.

Плазмоиды

По одной из версий, летающие шары — не галлюцинация полярников, а особые живые существа. Они состоят не из привычных молекул, а из сгустков энергии. Американский физик Рой Кристофер в 1966 году придумал для шаров название — плазмозавры, или плазмоиды. Живут они на высоте около 500 километров, отсюда не увидеть. Но в районе магнитных полюсов плазмоидам проще приблизиться к Земле.

Считается, что плазмозавры — древнее всего живущего на Земле. Просто это не органическая жизнь, а энергетическая субстанция. Академик Влаиль Казначеев предполагал, что у неё есть зачатки разума.

Другой учёный — Константин Циолковский — ещё раньше писал, что «разряженная энергетическая жизнь является более древней, чем белковая, ведь материя не сразу появилась такой плотности, как сейчас».

Плазмоидов видели не только в Антарктиде, но и в обычных местах. Есть городские фотографии, на которых откуда-то появляются непонятные шары. А кто-то встречает их у себя дома.

Пользователь под ником Aleks рассказал свою историю: «Как-то сидели с семьёй в зале, вдруг около шкафа появился светящийся шар диаметром сантиметров 15. Он прокатился по стене, подлетел к окну и вылетел сквозь него на улицу. На занавеске и в стёклах появились прожжённые отверстия».

Крионы, боящиеся тепла

Наряду с эфемерными плазмозаврами в Антарктиде встречали существ вполне материальных. Крионы. Эти страшные белые существа похожи на летучих мышей, только больше в несколько раз и опаснее. Их ещё называют чудовищами Горвица. По имени Айзека Горвица, который первым описал встречу с ними.

Летом 1960 года полярный исследователь был в экспедиции к Южному полюсу. Однажды обнаружили, что пропал магнитолог Стоппард. Идя по его следам, Горвиц дошёл до трещины во льду и на прочных канатах спустился в темноту. В глубине увидел тело товарища, рядом — огромные следы, похожие на крысиные, а чуть поодаль два огонька — глаза чудовища. Горвиц о такой находке никому не рассказал, чтобы его не посчитали сумасшедшим. Но вскоре пропали ещё два полярника. Их объеденные тела нашли через несколько дней примерно в километре от станции. В останках не было костей.

Айзек вспомнил о монстре, а потом встретился с ним вживую. Как-то они вышли с напарником из павильона, где работали, и увидели нечто напоминающее белого огромного нетопыря. Горвиц выстрелил и ранил зверя.

Кровь криона потом изучат учёные. Окажется, что от крови у неё только название. По составу эта жидкость напоминает антифриз, не замерзающий при низких температурах. Видимо, крионы живут только в холоде. При минус 30 и даже 40 они могут погибнуть. Слишком жарко.

Скептики называют все эти истории страшилками. Но неопровержимых доказательств ни у той ни у другой стороны нет.

Лёд, который поёт

Чуть больше полвека для науки — а именно тогда начали постоянно изучать Антарктиду — это даже не детство, а младенчество. Открытий будет ещё много.

Недавно, например, выяснили, что в древней Антарктиде, которая была тропическим материком, жили одни из самых тяжёлых динозавров (весом 15 тонн!) — эласмозавры. Это морское длинношеее существо палеонтологи обнаружили на антарктическом острове Сеймур ещё в 1989 году, но смогли закончить раскопки только в 2017-м. Эласмозавра окрестили лох-несским чудовищем Антарктиды.

Материк может рассказать многое не только об Антарктиде, но и о Земле. Здесь самый древний лёд в мире, ему миллионы лет. Учёные говорят, что он ценнее золота, и называют его «машиной времени». А ещё этот лёд умеет петь.

Люди не слышат звуки частотой пять герц, а специальные датчики его улавливают. Это «пение» вызывает движение ветра на льду, сообщили американские исследователи прошлой осенью. Песня слегка меняется, когда лёд тает. «Это похоже на то, как будто кто-то играет на флейте», — сказал геофизик из Университета штата Колорадо Жюльен Чапут.