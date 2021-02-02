В Таиланде обнаружен лесной термитник, построенный в форме человеческого ребенка

02.02.2021, 8:48, Разное

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Странный термитник, верхняя часть которого чрезвычайно похожа на тело 8-9-летнего ребенка, был обнаружен в лесу возле небольшой деревушки в Таиланде. Местные жители сразу же объявили это чудом и связали термитник с мальчиком-призраком из легенды.

В Таиланде обнаружили термитник, выстроенный в форме человеческого ребенка. Местные жители уже обозвали его мистическим, а многие и вовсе уверены в том, что это фигура мальчика по имени Ай Кхай – персонажа известной тайской легенды о ребенке-призраке.

Термитник странной формы был случайно замечен 26 января 2021 года в лесу возле небольшой деревни Бан Кхок Клан в провинции Сурин. Сведения о его достоверности пока не подтверждены, поэтому некоторые считают, что термитник и правда естественный, а другие видят в этом рукотворную подделку.

После того, как фотографии этого термитника были опубликованы в местных СМИ, они разошлись в фейсбуке, став вирусными. Затем к местонахождению термитника валом повалили люди, верящие в легенды о призраках и считающие, что скульптура мальчика Ай Кхай может исполнить их желания.

Согласно легенде, этот мальчик жил много веков назад и был помощником буддийского монаха. Вместе с ним он однажды отправился в паломничество. Когда они во время пути заночевали в буддийском монастыре города Накхонситхаммарат, то монаху было откровение, которое гласило, что ребенок должен навсегда остаться в этом месте.

Мальчик подчинился указанию и остался жить в этом монастыре, помогая простым людям, приходящим в храм, выполняя их просьбы. Если кто-то терял скот или кур, или у него что-то крали, то этот человек шел в храм и просил Ай Кхая помочь ему найти пропавшее. И он находил.

В какой-то моменту ребенка открылись сверхспособности и он овладел ясновидением, используя его для помощи местным жителям. Но однажды он увидел, что оставивший его в монастыре монах хочет вернуться обратно и забрать его из монастыря. Мальчик так сильно не хотел покидать это место, что решился на отчаянный шаг – он ушел к местному пруду и утопился в нем.

После смерти он превратился в призрака и до сих пор, как считают, обитает в монастыре, ныне превращенном в большой храм, и его окрестностях. Этот храм называется Ват Чеди Ай Кхай в честь мальчика-призрака и он является крупной туристической достопримечательностью.

Есть немало историй о том, как посетители храма лично встречали в нем мальчика примерно 8-9 лет, который бегал по помещениям храма без одежды, смеялся и исчезал так же внезапно, как и появлялся. Считается. что эти люди видели призрак самого Ай Кхая.

Скептики считают, что обнаружение термитника в форме мальчика было нарочито подстроено, чтобы возобновить поток туристов в эти места. Таиланд в 2020 году потерял около 70% доходов от туризма из-за пандемии коронавируса.

Если так, то эта стратегия оказалась успешной, к концу января народ валом повалил смотреть на термитник и район Накхонситхаммарат за январь 2021 года оказался в лидерах по числу туристов среди прочих районов и провинций Таиланда.

После обнаружения мальчика-термитника, народ стал усерднее посещать и сам храм, а также покупая в нем специальные талисманы с числами. Считается, что они могут помочь выиграть в лотерею.