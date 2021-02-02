“Мерзко слышать”. Чубаров прокомментировал слова Кравчука о референдуме по Крыму

02.02.2021, 8:42, Новости дня

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Предложение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука вынести на всеукраинский референдум вопрос Донбасса и Крыма раскритиковал 1 февраля в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Все громче в Украине голоса тех, кто не мытьем, так катаньем хотят уступить украинские территории, временно оккупированные РФ, в пользу страны-агрессора. Чтобы запутать украинцев, выворачиваются в мотивациях. Мол, когда народ подтвердит на референдуме, что он за целостную независимую Украину с возвращением ей уже оккупированных территорий, вот тогда государство и разработает способ возвращения”, – написал он.

По словам Чубарова, “особенно мерзко слышать такие пакостные рассуждения от политиков, которые уполномочены государством вести переговоры с представителями страны-агрессора”.

Глава Меджлиса считает, что “РФ не сможет бесконечно долго удерживать Крым”.

“Москве надо либо уходить из Крыма, либо заставить Киев согласиться на “добровольную” потерю части своей территории. Вот здесь снова и пригодился Леонид Макарович”, – объяснил Чубаров.

Он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Украинского государства и родиной крымских татар.

“Поэтому не искушайте свою судьбу, любители гешефтов за счет Украины с Крымом, прав украинского и крымскотатарского народов”, – заявил глава Меджлиса.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3583829855045476

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума.

Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І (“Общие вопросы”), ІІІ (“Выборы. Референдум”) и XIII (“Внесение изменений в Конституцию Украины”) Основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, один референдум обойдется госбюджету страны примерно в 2 млрд грн.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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