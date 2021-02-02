 

В РФ решили усилить контроль за мигрантами из ЕАЭС

02.02.2021, 8:36, Новости дня
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Правительство внесло в Госдуму законопроект с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, ряд категорий иностранных граждан может длительное время пребывать на территории Российской Федерации без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наиболее многочисленную из них составляют граждане государств-членов Евразийского экономического союза, таких по состоянию на 1 марта 2020 года в стране находилось около 2,5 млн человек, передает РИА «Новости».

По мнению кабмина, фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с выявленными опасными заболеваниями, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории России инфекций.

Кроме того, отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет реализацию решений о нежелательности пребывания (проживания) в стране и неразрешении въезда в Россию, а также усложняет работу по обнаружению лиц, находящихся в розыске, причастных к деятельности террористических организаций, прежде всего, из-за изменения иностранными гражданами своих установочных данных и повторного въезда с новыми персональными данными, отмечается в документе.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.

В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов.

В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

В 2020 году РФ лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике.



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