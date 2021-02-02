 

Самолет Нижний Новгород – Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт вылета

02.02.2021, 8:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Самолет с пассажирами, вылетавший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

«Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 7.58 в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино», – передает РИА «Новости» сообщение авиаузла.

По словам собеседника агентства, на борту 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта. В настоящее время аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций», – пояснили в авиаузле, не назвав причину возвращения борта.

В декабре рейс Калининград – Петрозаводск вернулся в аэропорт из-за неполадки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Киеве разрешили работу отелей, бассейнов, кафе и ресторанов

30.09 / Наташа Королева объяснила причину мужских измен

20.01 / МИД Украины прокомментировал передачу боевиками пленников Медведчуку

10.11 / В ФРГ призвали новую администрацию США отказаться от санкций по «Северному потоку – 2»

30.01 / При Байдене столкновение интересов США и ФРГ не прекратится

30.10 / Лукашенко пригрозил участникам беспорядков лишением рук

17.12 / Заявления Макрона о «смерти мозга» оказались конструктивными для НАТО

04.09 / Турция и Греция проведут переговоры по ситуации в Средиземном море

01.02 / Independent – на пляже Уэльса четырёхлетняя девочка обнаружила след динозавра

14.07 / В Крыму отменили обязательную обсервацию для приезжих из-за границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска