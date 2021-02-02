Самолет Нижний Новгород – Ростов-на-Дону вернулся в аэропорт вылета

02.02.2021, 8:36, Новости дня

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Самолет с пассажирами, вылетавший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета, сообщили в пресс-службе аэропорта «Стригино».

«Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 7.58 в аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино», – передает РИА «Новости» сообщение авиаузла.

По словам собеседника агентства, на борту 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта. В настоящее время аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций», – пояснили в авиаузле, не назвав причину возвращения борта.

В декабре рейс Калининград – Петрозаводск вернулся в аэропорт из-за неполадки.