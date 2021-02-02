Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0»

02.02.2021, 8:36, Новости дня

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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной и мощной ракетой, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее Конструкторским бюро приборостроения (КБП, входит в «Высокоточные комплексы») была создана базовая версия комплекса – «Гермес». Сейчас она проходит демонстрационные испытания для Минобороны на полигоне Капустин Яр.

«Данный комплекс имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования. В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса «Гермес 2.0», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Индустриальный директор напомнил, что базовая версия высокоточного ракетного комплекса «Гермес» была впервые представлена летом прошлого года. Он добавил, что «возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу «выстрелил и забыл», а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники».

В свою очередь в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что возможность повышения характеристик «Гермеса», в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.

В августе западные СМИ сообщали, что Минобороны России, возможно, отправляет в Сирию ракетные комплексы «Гермес» для нанесения ударов по турецким танкам и другой бронетехнике.