 

Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0»

02.02.2021, 8:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной и мощной ракетой, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Ранее Конструкторским бюро приборостроения (КБП, входит в «Высокоточные комплексы») была создана базовая версия комплекса – «Гермес». Сейчас она проходит демонстрационные испытания для Минобороны на полигоне Капустин Яр.

«Данный комплекс имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования. В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса «Гермес 2.0», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Индустриальный директор напомнил, что базовая версия высокоточного ракетного комплекса «Гермес» была впервые представлена летом прошлого года. Он добавил, что «возможности комплекса отвечают самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу «выстрелил и забыл», а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники».

В свою очередь в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» сообщили, что возможность повышения характеристик «Гермеса», в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.

В августе западные СМИ сообщали, что Минобороны России, возможно, отправляет в Сирию ракетные комплексы «Гермес» для нанесения ударов по турецким танкам и другой бронетехнике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России»

20.01 / В Одессе снова “заминировали” почти 200 детских садов

08.07 / ВЦИОМ подтвердил поддержку гражданами инициатив ЦИК по процедуре голосования

20.01 / В РФ запретили аниме-сериалы «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

28.08 / Помпео выразил беспокойство по поводу китайских рыболовных судов у Галапагосских островов

11.08 / Еврокомиссия утвердила программу макрофинансовой помощи для Украины на €1,2 млрд

01.10 / Немцы считают, что Германия должна активнее отстаивать свои интересы перед США и Китаем

06.08 / Онищенко оценил необходимость ужесточения требований к доставщикам еды

17.10 / В Азербайджане сказали, каким будет ответ на ракетный обстрел Гянджи

09.01 / Участнику штурма Капитолия в меховой шапке с рогами предъявлены обвинения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска