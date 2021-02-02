Никас Сафронов не желает замужества Анастасии Волочковой

02.02.2021, 8:34, Разное

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Российский художник Никас Сафронов заявил, что балерине Анастасии Волочковой не стоит выходить замуж. Он назвал ее, принадлежащей искусству, а не конкретному мужчине.

В прошлом году Анастасия Волочкова всячески намекала, что в скором будущем у нее состоится свадьба, она даже отдыхала с женихом на Мальдивах. Но 20 января, когда знаменитость отмечала 45-летний юбилей, балерина рассказала, что рассталась со своим возлюбленным.

Друзья и поклонники Волочковой стали сопереживать ей, но не Никас Сафронов. Он считает свою подругу актрисой с большой буквы, которая полностью принадлежит искусству. Из-за этого он выступает против ее замужества. Кроме того, некоторые мужчины могут обидеться на нее, узнав, что та выбрала себе в мужья определенного человека, а потому балерина рискует потерять множество поклонников.

Ранее телеведущая Дана Борисова скептически отнеслась к заявлениям Волочковой, что у нее был жених. Она предположила, что ее возлюбленный был выдумкой.

Источник: mosregtoday.ru