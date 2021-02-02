 

В мире число новых случаев COVID-19 снижается третью неделю подряд – ВОЗ

02.02.2021, 7:48, Новости дня
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Число новых случаев коронавирусной инфекции снижается третью неделю подряд. Об этом 1 февраля на брифинге сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

“Третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных во всем мире, снижается… Во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне это обнадеживающие новости. Это показывает, что этим вирусом можно контролировать”, – сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что если применять “проверенные меры общественного здравоохранения”, можно предотвратить инфекции и спасти жизни.

При этом глава ВОЗ считает, что ослаблять бдительность нельзя, потому что мир уже был на подобном этапе ранее.

Согласно данным ВОЗ на 1 февраля, за все время пандемии больше всего новых инфицированных в мире выявляли в начале января, после чего недельные показатели снижались. В частности, 1 февраля в мире подтвердили 444 тыс. новых случая COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Всего, по информации Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии выявлено 102,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 2,2 млн пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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