Иммунолог разъяснила условия отмены масочного режима

02.02.2021, 7:42, Новости дня

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Необходимость в медицинских масках пропадет, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Это может произойти ближе к концу весны, сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Для этого доля тех, кто обладает иммунитетом, должна достигать в конкретном регионе 60–70%. Учитывать нужно и тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто сделал прививку. Быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве, потому что она уже сейчас ближе всего к этому показателю, отметил специалист по особо опасным инфекциям.

«Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», – сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Уже сейчас можно снять маски на улицах, потому что на прогулках, на природе мала вероятность заражения, считает врач-иммунолог. Но ослабление ограничений зависит от ситуации в конкретном регионе и от того, сколько людей еще не контактировали с вирусом, поэтому очень важно, с какой скоростью будет проходить вакцинация.

«Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации», – отметил Жемчугов.

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