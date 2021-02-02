Пушков указал на последствия «недалекости» украинских властей

02.02.2021, 7:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, заявив о «недалекости» украинских властей.

«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу – все давно уже вышло наружу. <…> Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов [Арсения] Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от «русского варварства» (?!), ЕС будет, себя не помня, скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основными ее торговыми партнерами являются Китай, Россия и Германия. В связи с этим Пушков объяснил, что украинские товары просто не нужны европейским странам, так как рынок ЕС и так насыщен до предела.

Напомним, в сентябре 2020 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз заинтересован в более тесной политической и экономической интеграции с Украиной. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Европа душит остатки украинской промышленности.