 

Пушков указал на последствия «недалекости» украинских властей

02.02.2021, 7:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал курс политики Киева на евроассоциацию, заявив о «недалекости» украинских властей.

«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу – все давно уже вышло наружу. <…> Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов [Арсения] Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от «русского варварства» (?!), ЕС будет, себя не помня, скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а основными ее торговыми партнерами являются Китай, Россия и Германия. В связи с этим Пушков объяснил, что украинские товары просто не нужны европейским странам, так как рынок ЕС и так насыщен до предела.

Напомним, в сентябре 2020 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз заинтересован в более тесной политической и экономической интеграции с Украиной. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Европа душит остатки украинской промышленности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Тихановская ответила Лукашенко на слова о «глупых девчонках»

17.07 / Стипендии в РФ предложили повысить до уровня МРОТ

06.11 / В РФ за сутки выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса

22.09 / Бренд Geely обновил дизайн кроссовера Atlas

04.07 / Обвиненному во взятке следователю вернули удостоверение после решения Генпрокуратуры

25.06 / В Раде рассказали о планах по уничтожению Украины

28.10 / Ватикан отпразднует Рождество из-за коронавируса онлайн

18.09 / Директор ФБР: Россия продолжает пытаться влиять на выборы в США

09.10 / Кремль опроверг введение ограничений на въезд в регионы

11.12 / Новый кроссовер Chevrolet Tracker появится в РФ в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска