 

Внебрачный сын Коренева из «Человека-амфибии» оказался членом ОПГ

02.02.2021, 7:40, Разное
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У покойного актера из фильма «Человек-амфибия» Владимира Коренева была не только внебрачная дочь, но и сын, состоявший в ОПГ. Встречи с отцом он так и не дождался, поскольку погиб при странных обстоятельствах.
О существовании внебрачной дочери стало известно после проведения ДНК-теста в программе «Прямой эфир». Жительница города Томска Евгения Харькова оказалась родственницей скончавшегося артиста, о которой он мог даже не подозревать. А вот о внебрачном сыне он знал и мог посодействовать его выходу из тюрьмы.

Так, в 1989 году Алексея Куранова (имя внебрачного сына) осудили за разбойное нападение, похищение людей и вымогательство. Его отец тогда воспользовался своими связями, чтобы он вышел досрочно. После чего Алексей Куранов женился на Вере Ермаковой, а через некоторое время у актера родилась внучка.

Однако в 1997 году в лесу с ножевыми и пулевыми ранениями было найдено тело Алексея Куранова. Законнорождённая дочь Ирина Коренева предпочла не осуждать своего отца. Однако ее удивило, что Евгения Харькова решила объявить о родстве в передаче, а не прийти к ним в семью.

Источник: radiokp.ru



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