 

Бузова жестко ответила назвавшей ее «алкоголичкой» маме Давы

02.02.2021, 7:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица и экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова отреагировала на высказывания мамы Давы, назвавшей ее «алкоголичкой». Знаменитость заявила, что каждый человек ведет себя с учетом воспитания, которое он получил или не получил.
Громкий разрыв отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна поразил не только фанатов, но и их друзей и родственников. Так, мама блогера высказалась не самым лучшим образом. Она назвала несостоявшуюся невестку «алкоголичкой». Однако Бузова не стала обижаться на оскорбление, а лишь отметила, что ее родители никогда до таких слов не опустились бы.

На сегодняшний день у Ольги Бузовой на фоне разрыва обострились проблемы со здоровьем, из-за которых она была вынуждена лечь в больницу. С Давой певица с момента объявления о разрыве отношений так и не общалась. Он в свою очередь не извинился перед ней и даже не поинтересовался, какое у нее самочувствие.

Стоит отметить, что еще 8 января Бузова и Дава, по их словам, сыграли свадьбу на Мальдивах. Но 21 января в день своего рождения певица объявила о том, что они расстаются. Исполнительница даже обвинила своего возлюбленного в нанесении побоев.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Мнение: 1-я Карабахская война в динамике

14.09 / Мнение: Эра беспорядков, финансовая независимость Китая и наказание США

08.12 / Ксения Собчак показала, как читает ее 4-летний сын

28.08 / Военный эксперт высмеял панику военных США из-за всплывшей на Аляске российской АПЛ

20.07 / Житель Владивостока получил пять суток ареста после акции в поддержку Фургала

10.12 / Первый энергоблок БелАЭС из-за нестабильной работы отдадут под эксперименты

19.12 / Институт русского языка им. Виноградова добавит корень «навал» к списку обсценных (матерных) слов

28.06 / “Победа Победовна”: Михаил Галустян похвастался перед подписчиками фотоснимком красавицы-жены

10.08 / «Мстительность Лукашенко известна. Но если на улицы выйдет 300 тысяч…»

10.08 / Съемки Агаты Муцениеце в сериале “В клетке” с Павлом Прилучным под угрозой: Налицо саботаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска