Бузова жестко ответила назвавшей ее «алкоголичкой» маме Давы

02.02.2021, 7:40, Разное

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Российская певица и экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова отреагировала на высказывания мамы Давы, назвавшей ее «алкоголичкой». Знаменитость заявила, что каждый человек ведет себя с учетом воспитания, которое он получил или не получил.

Громкий разрыв отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна поразил не только фанатов, но и их друзей и родственников. Так, мама блогера высказалась не самым лучшим образом. Она назвала несостоявшуюся невестку «алкоголичкой». Однако Бузова не стала обижаться на оскорбление, а лишь отметила, что ее родители никогда до таких слов не опустились бы.

На сегодняшний день у Ольги Бузовой на фоне разрыва обострились проблемы со здоровьем, из-за которых она была вынуждена лечь в больницу. С Давой певица с момента объявления о разрыве отношений так и не общалась. Он в свою очередь не извинился перед ней и даже не поинтересовался, какое у нее самочувствие.

Стоит отметить, что еще 8 января Бузова и Дава, по их словам, сыграли свадьбу на Мальдивах. Но 21 января в день своего рождения певица объявила о том, что они расстаются. Исполнительница даже обвинила своего возлюбленного в нанесении побоев.

Источник: radiokp.ru