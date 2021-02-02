В КНР заявили о критическом моменте в отношениях Китая и США

02.02.2021, 6:48, Новости дня

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Китайско-американские отношения находятся в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами, сообщил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Как подчеркнул глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета американо-китайских отношений, вопрос о том, по какому пути пойдут отношения между США и КНР, привлек внимание не только народов двух стран, но и всего международного сообщества, передает ТАСС.

«Содействие возвращению двусторонних отношений в предсказуемое и конструктивное русло, построение модели мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами – общая задача, которая стоит перед Китаем и Соединенными Штатами», – указал он. «Это также соответствует ожиданиям всего мира», – резюмировал Ян Цзечи.

В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.

Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая. В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.