В Норвегии испугались последствий усиления военного присутствия США

02.02.2021, 6:48, Новости дня

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Усиление американского присутствия в Норвегии будет иметь негативные последствия для самого Осло, сообщила Норвежская вещательная корпорация (NRK).

По мнению преподавателя Академии Вооруженных сил Норвегии, подполковника Турмуда Хейера, территория королевства может стать местом столкновения РФ и США в случае военного обострения, передает РИА «Новости».

«Норвегия все активнее участвует в соперничестве сверхдержав РФ и США. Соответственно, риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растет», – предупредил Хейер.

Он отметил, что Норвегии в последние годы отдали роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере, так как она расположена ближе всех к «угрозе, которой Америка в кризисной ситуации опасается больше всего, – к ядерным силам России». Хейер полагает, что Соединенные Штаты придерживаются задачи сдерживать Россию. Норвегии в сложившейся ситуации, по его мнению, предстоит уравновесить обе державы. «Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией», – сообщил профессор.

В августе 2020 года американские СМИ написали про всплытие секретной подлодки ВМС США Seawolf у берегов Норвегии, назвав появление субмарины «сигналом Кремлю». В сентябре стало известно о планах НАТО провести многонациональную морскую операцию за Северным полярным кругом.