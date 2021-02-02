 

Компания Маска научила чипированную обезьяну играть в видеоигры

02.02.2021, 5:54, Новости дня
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Американская нейротехнологическая компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, вживила в мозг обезьяны чип, при помощи которого научила животное играть в видеоигры, рассказал бизнесмен.

По словам Маска, в мозг примата вживлен беспроводной имплант, и обезьяна может играть, используя свой разум, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Это счастливая обезьяна», – прокомментировал предприниматель.

Как сообщил миллиардер, в планах Neuralink научить играть друг с другом в «мысленный пинг-понг» нескольких обезьян.

В августе прошлого года Маск показал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.

В 2019 году предприниматель заявил о создании чипа для подключения к мозгу человека.



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