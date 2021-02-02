Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе

02.02.2021, 5:54, Новости дня

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала решение ЕС отказаться от выдачи экстренных разрешений на регистрацию вакцин от коронавируса, признав, что эти меры сказались на скорости вакцинации в Германии и в Евросоюзе.

«ЕС не принял решение об экстренном разрешении препаратов. Мы знаем, что Великобритания в течение 24 часов допустила (вакцину) AstraZeneca. Я считаю, что есть хорошие основания, речь идет о доверии – ЕС придерживался (процедуры) допуска ЕМА, это был не экстренный допуск, а досрочный допуск, то есть другое качество», – приводит РИА «Новости» текст заявления Меркель, сделанного по итогам совещания с региональными руководителями, представителями фармкомпаний и Еврокомиссии.

По словам канцлера, тот факт, что в ЕС «частично очень долго вели переговоры» с производителями вакцин, был связан с «вопросами о гарантиях», которые были предоставлены компаниями. «Я поддерживаю решение Еврокомиссии представить общие гарантии на политическом уровне», – сказала Меркель, добавив, что «путь стал в некоторых местах более долгим, это правильно, но для этого были хорошие причины».

Поясняя, почему кампания по вакцинации в США идет быстрее, чем в Германии и Евросоюзе, Меркель сослалась на то, что в Штатах практически отказались от экспорта вакцин, развернув широкое производство препаратов в стране, в то время как в ЕС производство вакцины пока развернуто не так широко. Меркель пообещала, что данная ситуация изменится «в первом-втором кварталах текущего (2021) года».

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что условием для применения вакцин из РФ и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.