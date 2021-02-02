 

Илон Маск пообещал научить обезьяну играть на компьютере

02.02.2021, 5:50, Новости дня
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Разработку ведет компания Neuralink, которую основал знаменитый Илон Маск. Последний пообещал до марта продемонстрировать обезьяну, которая, по его словам, сможет играть в видеоигры.

Правда, полноценного геймера из примата все равно не получится. Сам процесс игры будет обеспечен не за счет моторики рук, как у человека, а благодаря вшитому прямо в мозг компьютерному чипу.

Вживленное электронное устройство станет преобразовывать нейронные сигналы в электрические импульсы, «понятные» компьютеру. Напомним, что ранее подобные эксперименты проводились со свиньями. Однако теперь ученых интересует, насколько поведение обезьян в игре за компьютером будет отличаться от человеческого.  



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