 

Игровые консоли обеспечили для AMD всего 15% выручки

02.02.2021, 5:50, Новости дня
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Согласно годовому отчету, продажа игровых консолей позволила компании AMD получить всего 15% от общего объема финансовой выручки.

Напомним, что для Sony и Microsoft то же направление производства принесло куда большую выгоду. Однако AMD не сумела настолько умело воспользоваться ситуацией.

Как поясняют эксперты, 15% в общем объеме продаж – это также замечательный результат. Все-таки ажиотажного спроса на консоли AMD в прошлом году не наблюдалось. С другой стороны, период, когда происходит смена поколений устройств какого-то класса, нельзя считать очень удачным. Исключение может быть только для лидеров, в число которых AMD, увы, не попала. Поэтому аналитики и называют полученные 15 процентов отличным урожаем.



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