В Испании после прививки вакциной Pfizer все пациенты дома престарелых заболели COVID-19

02.02.2021, 5:00, Новости дня

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В испанском городе Лагартера все 78 пациентов дома престарелых заболели коронавиурсом после того, как были привиты вакциной от COVID-19 производства компаний Pfizer и bIONTech. Семь человек из заболевших скончались, сообщили испанские СМИ.

Проживающие в доме престарелых люди получили первую дозу вакцины 13 января. Сначала первые симптомы коронавируса появились у десяти их них, с появлением новых больных руководство заведения решило изолировать всех постояльцев в своих комнатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

К настоящему моменту четыре человека находятся на госпитализации, остальные изолированы. В доме престарелых заверили, что полностью соблюдали медицинский протокол. Также дирекция отмечает, что это первый случай появления коронавируса в заведении с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.

Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек.

В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.