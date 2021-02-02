 

В Испании после прививки вакциной Pfizer все пациенты дома престарелых заболели COVID-19

02.02.2021, 5:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В испанском городе Лагартера все 78 пациентов дома престарелых заболели коронавиурсом после того, как были привиты вакциной от COVID-19 производства компаний Pfizer и bIONTech. Семь человек из заболевших скончались, сообщили испанские СМИ.

Проживающие в доме престарелых люди получили первую дозу вакцины 13 января. Сначала первые симптомы коронавируса появились у десяти их них, с появлением новых больных руководство заведения решило изолировать всех постояльцев в своих комнатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

К настоящему моменту четыре человека находятся на госпитализации, остальные изолированы. В доме престарелых заверили, что полностью соблюдали медицинский протокол. Также дирекция отмечает, что это первый случай появления коронавируса в заведении с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что после вакцинации Pfizer в Эстонии скончались два пожилых человека. В пресс-службе лекарственного департамента республики отметили, что побочных эффектов после вакцинации у них не возникло.

Во Франции зафиксировали 135 случаев побочных реакций на вакцину Pfizer. Большинство случаев соответствуют ожиданиям либо являются несерьезными побочными эффектами, такими как лихорадка, головная боль и тошнота. К категории серьезных побочных реакций отнесен 31 случай, в том числе четыре случая тахикардии. Кроме того, после прививки препаратом скончались девять человек.

В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти десяти человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Глава МИД Белоруссии назвал президентские выборы «неидеальными»

17.12 / Срок временного проживания мигрантов в РФ решено продлить

18.12 / Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в истории

09.12 / Президент МАУ Дыхне признан лучшим антикризисным менеджером года по версии Delo.ua

11.01 / Путин, Алиев и Пашинян обсудят возвращение Нагорного Карабаха к мирной жизни

29.06 / Рейтинг Зеленского в июне упал до 38% – опрос

30.12 / Путин ограничил продажу веселящего газа

06.11 / WP – в день выборов в США обошлось без кибератак, но с подсчётом голосов угроза ещё не миновала

15.01 / Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить

23.11 / Пожар вспыхнул в одной из крупнейших колоний Алтайского края

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска