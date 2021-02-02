В iPhone появилась возможность разблокировать экран по лицу в маске

02.02.2021, 4:56, Новости дня

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Новое техническое решение на злобу дня внедрили во смартфонах iPhone. Теперь функция Face ID, позволяющая разблокировать аппарат по изображению пользователя, срабатывает даже тогда, когда тот не снимает маску.

По словам разработчиком, это весьма востребованная функция. Порой люди используют мобильную связь там, где, по нынешним карантинным правилам, маску снимать категорически запрещается. Поэтому нововведение выглядит отнюдь не лишним.

Правда, пока еще мобильник узнает хозяина в маске только при наличии бета-версии iOS 14.5. есть надежда, что полноценный вариант операционки выйдет до того времени, как закончатся все коронавирусные страдания человечества. В противном случае ее можно будет считать опоздавшей.