 

Компания HMD Global начнет выпускать смартфоны Nokia в Индии

02.02.2021, 4:56, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, еще в этом году смартфоны Nokia с поддержкой 5G начнут выпускать на территории Индии. Производством займется компания HMD Global.

Напомним, что первый мобильник Nokia, в котором использовалась беспроводная связь пятого поколения, был представлен еще в прошлом году. На сегодня у компании есть несколько таких моделей. А после получения процессора Qualcomm Snapdragon 690 цены на эти устройства существенно снизились.

В нынешнем году производитель планирует поставить на конвейер еще как минимум четыре 5G-устройств. Индийский рынок для Nokia очень интересен из-за его огромной емкости. Однако здесь нужны, в первую очередь, бюджетные версии смартфонов.



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