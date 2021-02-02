 

Мнение: О Ельцине

02.02.2021, 4:48, Разное
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Борис Николаевич как никто другой, даже поболее, чем Никита Сергеевич, заслуживает скромной могилы с чёрно-белым памятником. И столь же скромной пенсии для членов Семьи.

Вот если просто посмотреть по фактам – что было сделано Борисом Ельциным лично, либо по его приказу, либо с его подачи за те лихие и святые 1990-е…

Подпись Бориса Ельцина поставила точку в жизни #СССР – вопреки надеждам и воле миллионов, несколькими месяцами ранее проголосовавших за сохранение и обновление Советского Союза.

По его приказу прямой наводкой из танков был расстрелян в Москве законно избранный парламент, а его депутаты арестованы.

С его подачи проведена масштабная кампания по приватизации общенародной собственности, в результате которой лишь немногие тысячи россиян получили что-то более-менее осязаемое, а все остальные – дырку от бублика. Как продолжение этой кампании при поддержке Бориса Ельцина состоялись скандальные залоговые аукционы, благодаря которым из ниоткуда возникли олигархи, получившие собственность за бесценок: все нынешние схемы просто меркнут в сравнении с этой.

При активном соучастии Бориса Ельцина была проведена первая масштабная фальсификация президентских выборов, полностью исказившая реальную волю избирателей. И при его же молчаливом согласии прошла самая грязная думская кампания 1999 года, в ходе которой большинство мандатов завоевала фейковая партия, слепленная из ничего за пару месяцев до выборов.

Наконец, именно Борис Ельцин навязал стране так называемого преемника, заложив ещё одну порочную традицию…

И при всём том Борис #Ельцин остался в памяти многих как человек, даровавший России невиданный прежде уровень свобод и возможностей (хотя основную работу здесь проделал неудачливый и бесталанный генсек Михаил Горбачев).

Ну вот как так?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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