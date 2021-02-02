Мнение: Навального освободят….

02.02.2021, 4:44, Разное

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Во вторник Симоновский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный по абсолютно мутному уголовному «делу Ив Роше», мутность которого признал даже ЕСПЧ, а Россия выплатила Навальному более четырех миллионов рублей в качестве компенсации. Рассмотрит и откажет в удовлетворении.

Иначе чего ради заседание суда перенесли в здание Мосгорсуда, объяснив это большим интересом прессы? И это правда. Да что там залы заседаний Симоновского суда, даже самый большой зал Мосгорсуда едва ли вместит всех, кто направил заявки на аккредитации на процесс. И среди них очень много иностранных журналистов.

Вот я и думаю, что завтра Симоновский суд огласит решение, которым на глазах у сотен журналистов со всего мира предстанет независимым и объективным….

Это же очевидно, что все осенние телодвижения ФСИН были направлены на то, чтобы Навальных испугался тюремного срока и не вернулся. А он не испугался. И вернулся. И вон как оно обернулось….

Отпустив Навального на свободу, от него конечно, не отстанут, найдут повод закрыть его на домашний арест, например… Но завтра, думаю, его освободят…

Или я не прав?

Фотография Алексея Навального отсюда