Мнение: Навального освободят….
02.02.2021, 4:44,
Разное
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Во вторник Симоновский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный по абсолютно мутному уголовному «делу Ив Роше», мутность которого признал даже ЕСПЧ, а Россия выплатила Навальному более четырех миллионов рублей в качестве компенсации. Рассмотрит и откажет в удовлетворении.
Иначе чего ради заседание суда перенесли в здание Мосгорсуда, объяснив это большим интересом прессы? И это правда. Да что там залы заседаний Симоновского суда, даже самый большой зал Мосгорсуда едва ли вместит всех, кто направил заявки на аккредитации на процесс. И среди них очень много иностранных журналистов.
Вот я и думаю, что завтра Симоновский суд огласит решение, которым на глазах у сотен журналистов со всего мира предстанет независимым и объективным….
Это же очевидно, что все осенние телодвижения ФСИН были направлены на то, чтобы Навальных испугался тюремного срока и не вернулся. А он не испугался. И вернулся. И вон как оно обернулось….
Отпустив Навального на свободу, от него конечно, не отстанут, найдут повод закрыть его на домашний арест, например… Но завтра, думаю, его освободят…
Или я не прав?
Фотография Алексея Навального отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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