 

Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны

02.02.2021, 4:06, Новости дня
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Накануне осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам РФ и Китай».

Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что РФ и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».

В октябре 2020 года РФ обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД РФ подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме.

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны РФ и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.



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