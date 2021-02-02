В Минпромторге допустили выпуск аналогов важных иностранных лекарств

02.02.2021, 4:06, Новости дня

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В экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска отечественных аналогов, сообщили в Минпромторге.

«Российская Федерация будет принимать все необходимые решения, чтобы обеспечить граждан критически важными лекарственными препаратами. Если эта потребность экстренная и продиктована чрезвычайной ситуацией и правообладатель не готов к диалогу», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Напомним, 24 ноября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. 2 ноября в РФ заработал новый механизм регулирования цен на лекарства, который позволит улучшить доступ к жизненно важным препаратам и одновременно учесть интересы производителей. В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал не допустить повторения перебоев в поставках жизненно важных лекарств.