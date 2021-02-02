 

И даже если весь мир будет против… – Личное мнение

02.02.2021, 3:46, Разное
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В Омске задержан подонок, так жестоко избивавший своих детей (5-летнего мальчика и 8-летнюю девочку), что видео этого ужаса я и сама еле смогла досмотреть до конца, и вам показывать не стану.

Это страшно. Это действительно страшно.


Фото: Соцсети  

Скажу лишь то, что каждого ребёнка мразь поднимает на уровень своих плеч и с силой кидает на пол.

Мальчика, сжавшегося на полу в комочек, садист пинает ногой в голову. Девочку, которая пытается подняться, папаша толкает, и она снова падает.

 Детки лежат, скукожившись, на полу. Над ними нависает изверг и орёт.

 А чем же в этот момент занята их мать?

Она снимает всё это на телефон и вяло, не повышая голоса, просит мразь прекратить, обращаясь к нему по имени.   Да, по имени. Представьте себе.

Прекратить таким тоном просят девки, которым гопники лезут под юбки. Девки, в общем-то, и не против, но для проформы ломаются и гундосят: «Заю-ю-юш, прекрати-и-и».

Мамаша меня выбесила не меньше, чем упырь, избивающий детишек с той же ненавистью, с той же силой, с которой пьяные скоты мочат друг друга в подворотне.

В чём виновата мать? 

В том, что не защитила. В том, что сама — рохля, для которой статус «счастливой жены и матери» во вКонтакте — важнее здоровья и жизни детей.  

Её мужу — 45 лет. До седых яиц дожил, но дети ему не нужны и никогда не были нужны. Они ему мешают, они его злят, он их ненавидит. И в ЗАГС этому существу мужского пола тоже было не нужно идти.

Но на его пути — пути откровенного зверюги — попалась целеустремлённая курица, которой надо было:

а) замуж,
бэ) родить.

  Она что — не видела, какого изверга тащила в ЗАГС? Не видела, от кого сознательно и старательно залетала?   

Видела. Знала. Понимала.

Но статус во вКонтакте ей был важнее.  

Важнее не только своего счастья и здоровья, но и счастья, здоровья и даже жизни детей, которых она всё-таки родила от подонка. Пришла, как говорится, к успеху: жена, мать, всё — как у людей, всё — хорошо у неё в соцсетях.

  Перечитайте ещё раз текст, который эта жалкая бабёнка надристала когда-то.

И даже если весь мир будет против него, я всё равно подойду, возьму его за руку и встану рядом.

Слово своё сдержала: подошла и встала рядом в момент, когда бешеный подонок бросал детей со всей дури на пол, рискуя их убить или оставить инвалидами на всю жизнь.

Закипело возмущение?  

А с какой, собственно, стати? Разве вы так не делали: не тащили в брак тех, кто не хотел на вас жениться? Не залетали от тех, кому дети были не нужны? Не становились жёнами мужиков откровенно недобрых, мерзких, плохо относящихся и к вам, и к людям?

Жадненьких, мелочных, завистливых и малодушных мужчинок вы разве в свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь не приводили?

Вы все это делали, но вам повезло больше: ваши «любимые мущщщины» оказались просто унылым говном, а не извергами.  

Однако сути дела это не меняет: вы слабые.  

Признайте это.  

Сможете?

Источник: Лена Миро



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