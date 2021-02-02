Мнение: Брссельское метро

02.02.2021, 3:26, Разное

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В Брюсселе некто с ножом напал на пассажиров местного метро. Как минимум пять пострадавших.

Произойди эта история года два-три назад, основное подозрение, конечно, было бы на теракт. Благо примеров было достаточно, а призывы к «справедливому джихаду» от ИГ рекомендовали именно такие методы борьбы.

Однако те милые пасторальные времена в прошлом. ИГИЛ оказался выпускником ясель по сравнению с профессионализмом и масштабом террора, который ведут против собственного населения государства. ИГИЛ мог убить в ходе самых масштабных терактов от силы десяток-полтора человек, сегодня же власти практически любой страны уничтожают свое население просто на порядки более высокими темпами и масштабами буквально конвейерным способом. У нас в России путинские фашисты убили всего лишь за год не менее четверти миллиона человек, которых записали в нейтральную графу «сверхсмертность» — куда там любителям из ИГ.

Поэтому теракт — это, конечно, самое простое объяснение. Но уже не единственное. «Эпидемия» коронавируса плавно перерастает в эпидемию психозов. По крайне аккуратным и острожным оценкам, через пару лет Европа столкнется с проблемой, когда до двадцати процентов ее населения будет в той или иной мере страдать психическими расстройствами самой разной степени тяжести. Что неудивительно при масштабах той террористической войны, которая развязана сегодня против населения.

Поэтому брюссельская история вполне может оказаться обострением у одного из таких пострадавших, и если это так, то можно только догадываться, что будет происходить, когда психозы и отклонения от нормы сами станут нормой.

Впрочем, самый надежный способ – это превентивно объявить случившееся именно терактом. Меньше вопросов и куда как меньше выводов.

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