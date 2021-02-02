В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод

02.02.2021, 3:12, Новости дня

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Ростовский комбинат шампанских вин («Ростшампанкомбинат») прекратил свое существование после вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в России», направленного на развитие производства вин из отечественного винограда, рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

«Предприятие приняло решение о прекращении производства», – передает слова Теларовой РИА «Новости».

Как сообщила директор департамента, комбинат производил продукцию из закупаемого виноматериала и не имел своих виноградников. По ее словам, нынешняя акцизная политика не способствует развитию предприятий, работающих с закупаемым виноматериалом. Предполагается, что ростовское шампанское продолжит продаваться в магазинах: вероятнее всего, оно будет разливаться на других производственных площадках. Часть уволенных сотрудников ушла на другие предприятия, сказала Теларова.

«Ростшампанкомбинат» был построен в Ростове-на-Дону в 1936 году. Он производил «Советское шампанское», розовое игристое вино, игристое вино «Ростовское», мускат, «Донской игристый» и «Херес». По информации «Интерфакса», в 2020 году предприятие произвело 143,4 тыс. декалитров винодельческой продукции, в том числе 79 тыс. дал винных напитков (1,1 млн бутылок) и 64,4 тыс. дал игристых вин (920 тыс. бутылок). Комбинат был одним из крупнейших винзаводов юга России.