 

В СПЧ поблагодарили Путина за внимание к нарушениям прав журналистов

02.02.2021, 3:12, Новости дня
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Благодаря поручениям президента РФ Владимира Путина, можно рассчитывать на решение проблемы незаконного преследования журналистов. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов Павел Гусев. Он назвал регионы, где наиболее часто нарушаются права работников СМИ.

«Президент по итогам встречи с членами СПЧ 10 декабря 2020 года поручил полпредам обеспечить соблюдение прав журналистов. Это важный документ: впервые за долгие годы проблема незаконного преследование журналистов, воспрепятствования их деятельности поднята на государственном уровне и можно расчитывать на ее решение» – приводятся слова председателя комиссии на сайте СПЧ.

Гусев напомнил, что профильная комиссия при СПЧ вела мониторинг нарушений прав журналистов и фактов воспрепятствования их профессиональной деятельности. Таких нарушений в прошлом году было зафиксировано больше 100.

«К слову, помимо ставших, увы, уже привычными мы столкнулись с новыми нарушениями прав, касающихся в первую очередь недопуска к информации или попыткам привлечь их к ответственности за фейк-ньюс при публикации тех или иных сведениях о COVID-19», – добавил он. Самыми проблемными Гусев назвал Республику Башкортостан, Брянскую область, Хабаровский, Краснодарский и Красноярский край, Ленинградскую, Нижегородскую и Псковскую область.

«1 февраля появилось поручение президента по итогам нашего выступления. Привожу его часть, которая касается непосредственно журналистов: «Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах прав журналистов, предусмотренных законодательством о средствах массовой информации». Ответственными за исполнение назначены все полпреды президента. Поручение должно быть выполнено до 1 мая. Совет надеется, что примет активное участие в выработке решений полпредами в их регионах, и что журналисты смогут вздохнуть свободно», – заключил председатель комиссии.

Напомним, президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России. Кроме того, президент поручил полномочным представителям в федеральных округах совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению прав журналистов.



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