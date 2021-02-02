Мнение: Проверка постов на трассе Самархель

02.02.2021, 3:06, Разное

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Атмосферное фото.

Старший советник органов госбезопасности Афганистана Павел Кудасов (второй слева) с афганцами и советским солдатом-пограничником (крайний справа) во время проверки постов на трассе Самархель. 1983г. Фото из личного архива П.Кудасова

https://twitter.com/StasSwanky/status/1356373839958171650 – цинк

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