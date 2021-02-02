Мнение: Проверка постов на трассе Самархель
02.02.2021, 3:06,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Атмосферное фото.
Старший советник органов госбезопасности Афганистана Павел Кудасов (второй слева) с афганцами и советским солдатом-пограничником (крайний справа) во время проверки постов на трассе Самархель. 1983г. Фото из личного архива П.Кудасова
https://twitter.com/StasSwanky/status/1356373839958171650 – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет