Мнение: Навальный спасает от ковидоистерии

02.02.2021, 3:04, Разное

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Странная “противофаза” России и всего остального мира в отношении “чудовищного ковида” продолжается. Во всем мире обезумевшие от страха правительства разных стран продолжают затягивать гайки и стращать и без того запуганных до поноса граждан все новыми ужасными последствиями “жуткого заболевания”: в Штатах периодически выплывающий из мглы Байден ввел обязательное ношение масок в транспорте, в Чехии, Австрии и Германии охерели до того, что уже потребовали заменить “масочный” режим на “респираторный”, между Испанией и Португалией решили актуализировать границу, поставить пропускные пункты и никого не пускать – хотя никакой границы там с незапамятных времен нету…

Дочь мне пишет из Праги – буквально вчера ввели очередные безумства, всех обязывают ходить по улице в респираторах (!), но не отходить от дома далее 500 м, за нарушение – штраф. А собираться вместе кому-либо, если это не члены одной семьи, тоже нельзя, за нарушение – штраф. Но, говорит, молодежь, как чешская, так и приезжая украино-русско-белорусская, все равно давно уже плюет на ограничения и постоянно собирается на квартирах – или у кого-нибудь (кто пустит), или даже просто снимают пустующие (из-за отсутствия туризма) апартаменты на айрнбиэнби – и устраивают там сейшны (как сказали бы мы лет 40 назад).

На этих квартирниках несчастные молодые люди сидят без масок, общаются, смотрят фильмы по видаку или играют, скажем, в покер – в общем, оттягиваются. К ковиду отношение наплевательски-смиренное, он всем надоел. Периодически такие сборища накрывает полиция, вламывается в квартиру и всем выписывает штрафы в несколько сотен евро – но молодые не сдаются и вскоре собираются где-нибудь еще.

А вариантов больше никаких нет. Гулять по улицам Праги, по словам дочери, не особо получалось даже прежде, когда еще не было привязки к дому “не далее 500 м”: во-первых, все закрыто – и кафе, и рестораны; во-вторых, холодно, а погреться банально негде (см. п.1). Причем ЗАКОНОДАТЕЛЬНО запрещено впускать кого бы то ни было “с улицы” – и возникают пикантные ситуации, когда посреди города кто-то вдруг захотел, простите, в туалет – а некуда. Раньше в таких случаях можно было зайти в любое из бесчисленных кафе – а теперь-то нельзя, “заборонено”! Фантастика какая-то. Но люди буквально чуть ли не писаются в штаны, поскольку не пускают даже за деньги – владельцы редких открытых “на вынос” заведений банально боятся очень неслабых штрафов. И это – ЕВРОПА!

Хотя я поймал себя на том, что страдания молодых людей в коронабесной Европе до смешного напоминают…страдания советской молодежи моего поколения в совке. Ведь проблема была аналогичная – ПОЙТИ НЕКУДА! Ночной жизни нет, ночных клубов нет, ночью в совке все закрыто, кафешек тоже мало и в них хрен попадешь (очередь); вот и собирались мы точно так же, как Таисья сейчас с друзьями в Праге – по квартирам, “у кого есть свободная хата”. Романтика! Прямо пробрала ностальгия.

Почему ж у нас сейчас не так, как в Европе, и все это воспринимается как какие-то ужастики Стивена Кинга?

В последнее время склоняюсь к тому, что в РФ невероятно мягким отношением к людям, без нагнетания ковидного безумия, мы обязаны… Навальному. Не потому, что сам Навальный против европейской истерии (он-то как раз коронабес), а потому, что власти его боятся и потому предпочитают понапрасну не злить людей. Скажем, если бы до 23 января россиян держали бы в таком же страхе и ковидном терроре, как в Чехии или Англии – разве не был бы риск, что по призыву Навального на улицу вышло бы гораздо больше взбешенных и измученных горожан?

А так – основной повод для недовольства у россиян по максимуму купирован.

Наверно, так.