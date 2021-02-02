Мнение: О лихо закрученном сюжете вокруг Навального

02.02.2021, 3:00, Разное

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Кругом одни враги! ©

Нет, фильм 2012 года не смотрел и не собираюсь. Во-первых, потому что это в давней российской политической традиции – собирать гранты на борьбу от зарубежных спецслужб, и основатель нынешней России этим тоже не брезговал. Во-вторых, внезапное рассекречивание консервов 9-летней давности накануне решающих событий всегда дурно пахнет.

Ну и в-третьих, есть одно обстоятельство, забытое людьми с короткой памятью.

Если исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (внесён в список иноагентов в 2019 году) Владимир Ашурков действительно был и остаётся главным фронтменом у спонсоров российского оппозиционера Алексея navalny Навального – как Александр Парвус для Владимира Ленина, – то как быть вот с этим?

С версией о том, что отравление Алексея Навального могло стать следствием конфликта с соратником блогера Владимиром Ашурковым и другими зарубежными партнерами. А вероятный отравитель — продавщица книг из Лондона, подруга «беглых олигархов» Евгения Чичваркина и Михаила Ходорковского, никому ранее не известная девушка Мария Певчих. Её несколько месяцев назад убедительно излагала Правда.Ру. И что, теперь такой материал – на помойку?

А вообще, если это всё, что есть у ФСБ на ФБК, спешно расконсервированное после массовых протестов и перед судебным заседанием, то вполне логичен вопрос. Что вернее – то, что навальновский фонд, по сути, чист перед законом, аки младенец, или то, что огромная спецслужба более чем 10 лет немалые #деньги на слежку за оппозиционером тратило зря?

И если верно второе, то не упустили ли наши доблестные контрразведчики чего-то действительно важного для национальной безопасности, увлекшись слежкой за химерой?

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