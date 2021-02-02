 

Российскому миллиардеру заблокировали на счетах $1,5 млрд из-за санкций США

02.02.2021, 2:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский миллиардер Виктор Вексельберг рассказал “Forbes Россия”, что на его счетах в западных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд после попадания в санкционный список США.

Вексельберг попал под санкции в 2018 году. По его словам, из-за ограничительных мер с ним перестали общаться те люди, от которых бизнесмен этого не ожидал. Также он пожаловался на сложности ведения бизнеса – при чем не только за границей, но и в России.

Также Вексельберг отметил, что он мог бы воспользоваться замороженными средствами с разрешения минфина США. Однако ведомство не дает его даже на благотворительные цели.

Вексельберг находится на 12 строчке рейтинга богатейших людей России. “Forbes Россия” оценивает его состояние в $10,5 млрд.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Кроме Вексельберга в списке оказались бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, бизнесмен Игорь Ротенберг и многие другие.

В августе того же года в рамках этих санкций на Кипре заблокировали активы Вексельберга. Американский минфин тогда отмечал, что из-за санкций состояние Вексельберга уменьшилось почти на $3 млрд

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

24.07 / Адвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшей

14.11 / Пригожин и Меладзе призвали артистов не сниматься в новогодних программах на ТВ

10.08 / «Глубокий символизм» – США бьют газовыми санкциями по избирательному округу Меркель

15.01 / Москвичей предупредили об аномальных холодах

08.09 / AMD готовит к выпуску десятиядерную линейку процессоров Ryzen

06.07 / Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

27.12 / Нейробиологи пояснили, почему предпочитают не включать левшей в фокус-группы

25.08 / Боррель об отравлении Навального: Виновные должны быть привлечены к ответственности

04.10 / Вайнштейну выдвинули еще шесть обвинений в сексуальном насилии, ему грозит до 140 лет тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска