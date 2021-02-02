 

Эффективность «Спутник V» в Венесуэле оценили в 100%

02.02.2021, 2:18, Новости дня
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Испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле показали стопроцентную эффективность, сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Мы провели испытания российской вакцины. Она показала эффективность в 100%», – передает слова президента РИА «Новости».

Ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины в Венесуэле, заявил, что в ходе испытаний российской вакцины у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты.

В конец декабря Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.

Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.



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