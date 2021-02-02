Гестационный диабет вдвое повышает риск кальциноза коронарных артерий

02.02.2021, 1:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Женщины, который перенесли ГСД во время беременности, подвержены повышенному риску развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа — серьезных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Группа исследователей из США использовала данные 30-летнего наблюдательного исследования CARDIA, чтобы оценить вероятность развития коронарных заболеваний женщин, имеющих в анамнезе гестационный диабет.

CARDIA включает данные о состоянии здоровья 5100 американцев, которым было 18-30 лет на момент начала исследования в 1985 году. Раз в несколько лет врачи проводили обследование сердечно-сосудистой системы и оценивали вероятность развития патологий коронарных артерий. В новое исследование попала выборка из 1100 женщин, которые родили хотя бы одного ребенка в течение 25 лет и не имели диабет 1 или 2 типа. У 12% участниц беременность была осложнена гестационным диабетом.

Анализ данных показал весьма тревожные результаты:

У пациентов, имеющих в анамнезе ГСД, была вдвое выше вероятность отложений кальция на стенках коронарных артерий, что может стать причиной острого коронарного синдрома. Более того, этот риск сохранялся даже в том случае, если у женщины не было предиабета или диабета.

Даже если после беременности удалось нормализовать сахар, риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем не снижается.

У 36% женщин, перенесших гестационный диабет, впоследствии развилась инсулинорезистентность, у 26% – диабет 2 типа.

«Диабет и другие проблемы со здоровьем, которые развиваются во время беременности, служат ранними предвестниками хронических заболеваний в будущем, особенно сердечно-сосудистых. Органы здравоохранения должны уделять таким пациенткам повышенное внимание и регулярно проводить тестирование на диабет 2 типа и другие профилактические мероприятия», – считают авторы исследования.

Ранее ученые подтвердили, что физические упражнения во время первого триместра безопасны и полезны для здоровых беременных женщин, а увеличение регулярных нагрузок всего на 8 минут снижает риск гестационного диабета.

«Занятия физкультурой не менее 38 минут в день снижает риск гестационного диабета на 2,1 случая на 100 женщин, а также риск аномального уровня сахара в крови на 4,8 случая на 100 женщин», – сообщили ученые.

Симптомы гипертонии у женщин до 60 лет часто путают с менопаузой

Группа врачей из Европейского общества кардиологов (ESC) опубликовала рекомендации по своевременной профилактике и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Эксперты очень обеспокоены тем, что врачи нередко игнорируют опасные симптомы у своих пациенток и факторы риска.

Читать статью